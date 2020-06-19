Facebook удаляет “нацистские” посты Трампа

В четверг Facebook заявил, что удалил посты предвыборной кампании Трампа и рекламу из этой кампании, в которых были изображения перевернутого красного треугольника, который использовался нацистами для идентификации политических противников, т.к. такие посты нарушают политику Facebook против распространения ненависти. Такие меры со стороны соцсети не являются частыми.

По словам представителя Facebook, как сообщает NPR, это не первый раз, когда удаляется контент из кампании Трампа. Так, например, в марте Facebook снял рекламу с кампании Трампа, в которой были вводившие в заблуждение заявления о переписи 2020 года. Но при этом Facebook не предпринимал никаких действий, когда действующий президент написал о протестующих “когда начинается мародерство, начинается стрельба”, это высказывание считается расистским.

Как отмечают наблюдатели, такие действия происходят со стороны Facebook в то время, когда администрация Трампа усиливает борьбу с Big Tech. Департамент юстиции предлагает уменьшить юридическую защиту для онлайн-платформ: он просит Конгресс свести на нет некоторые меры правовой защиты, которыми с 90-х годов пользуются социальные сети. Департамент юстиции утверждает, что правовой иммунитет не соответствует современному интернету.

Конечно, технологические компании не согласны с этим, они считают, что отмена мер безопасности будет препятствовать свободе слова, заставляя модераторов удалять любой контент, который считается оскорбительным; также устранение мер защиты повредит мелким онлайн-операциям, на которые может обрушиться множество судебных исков о клевете.