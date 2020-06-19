Губернатор Калифорнии ввел на территории штата режим обязательного ношения масок

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился в четверг издать указ об обязательном ношении масок во всех общественных местах на территории штата.

Как сообщает офис губернатора штата, обязательное ношение масок определено в следующих местах:

  • в общественном транспорте
  • в госпиталях
  • в магазинах
  • в такси
  • в местах приготовления пищи
  • в гаражах, лестничных клетках, лифтах
  • во всех общественных местах, даже если там отсутствует публика

Для детей ниже двух лет ношение масок не предусмотрено. Также дается послабление гражданам, чье здоровье ослаблено и кому ношение масок противопоказано.

Согласно Департаменту здравоохранения штата, данные меры должны будут лимитировать распространение коронавируса. На данный момент в Калифорнии от COVID-19 умерло 5 290 человек.

Представители некоторых органов власти на местах отказались штрафовать за отсутствие масок у лиц гражданского населения. В частности, шериф округа Сакраменто подчеркнул, что его агентство не будет принуждать жителей региона к обязательному ношению масок.

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