Люди, никогда не видевшие демократии в действии, рассказывают Америке, как развиваться

Закрывая тему BLM протестов, вселенского заговора демократов и оценки происходящего некоторыми бывшими соотечественниками, причисляющими себя к республиканцам, но в действительности олицетворяющими классический homo soveticus, проанализируем ситуацию.

Сначала эти люди сами полжизни простояли на коленях. Не добровольно или из искренних убеждений, не из солидарности и понимания момента, а из страха. И не из страха смерти, казни или тюрьмы, а всего лишь из страха не поступить в институт, не получить повышение, не сделать карьеру, не поехать в загранпроездку, а просто из страха оказаться аутсайдерами в прекрасном советском обществе будущего.

Я почти не застала Совок, но из всего услышанного и прочитанного понимаю, что Совок – это застой, ханжество, вранье, показуха, приспособленчество и страх. Страх озвучивать, что думаешь. Страх иметь независимые убеждения. Страх поступать, как считаешь нужным. Страх говорить правду. Страх критиковать власть. Да просто страх быть свободным. Целая страна жила по догмам, в которые не верила. Сбегая от всего этого, многие советские иммигранты привезли всё это с собой. В себе.

И теперь эти люди, наблюдая свободных, открытых, местами наивных, но искренне мотивированных людей (пусть даже мотивированных ошибочными на чей-то взгляд убеждениями), учат американцев, как жить в свободном обществе. Люди, никогда не видевшие демократии в действии, приехавшие за ней в Америку, получившие благодаря ей возможность стать теми, кем не могли стать на родине, теперь рассказывают Америке, как развиваться. Они что-то нажили за эти годы и так бояться это потерять, что в любом движении видят угрозу своему благополучию.

Отдельно забавляют их бесконечные разговоры о впадании Америки в социализм. Полное непонимание основополагающих различий между социальной справедливостью/равными возможностями и принудительной экономической уравниловкой. Еще смешнее разговоры про заговор демократов. Ну, в принципе, если считать, что Трамп – агент леваков, коронавирус – разработан и внедрен леваками, а офицер Шауин, убивший Флойда – левацкий диверсант, то эта версия вполне себе правдоподобна.

Во-первых, друзья мои, социализм – это совсем не то, что вы наблюдали в Советском Союзе. Социализм не имеет ничего общего с тем, что вы сегодня называете этим словом. А происходящее в США не имеет ничего общего с социализмом. Это, кстати, как раз один из приемов Совка – называть всякую хрень хорошими словами, не имеющими к ней никакого отношения, на века дискредитируя не плохие идеи и понятия. Вы же не поверили в то, что ваша жизнь в СССР представляла собой образец свободы, равенства, братства и всеобщего благоденствия, тогда с чего вы поверили в то, что всё это был социализмом? К сожалению, именно агрессивное невежество и непоколебимая убеждённость в своей правоте при полном незнании матчасти – одна из характерных черт этой части выходцев из СССР.

Во-вторых, отрицать расизм в США – это то же самое, что отрицать социальное неравенство как явление. Просто социально-супрессированными в большинстве своем оказываются именно афроамериканцы, поэтому два этих понятия совпадают почти буквально, причем совершенно по объективным историческим причинам. Многолетняя официальная дискриминация и целенаправленная сегрегация, долгое время лишавшие чернокожее население страны доступа к адекватному образованию и высокооплачиваемой работе, основательно и надолго маргинализировали эту часть общества. А маятник, качнувшийся вправо, прежде, чем вернуться в точку равновесия, непременно качнется влево. Вам не нравится это движение влево, выпавшее на ваше, очень короткое с точки зрения истории, существование, но оно от этого не перестаёт быть закономерным, объективным историческим процессом. Да, государство предприняло affirmative actions (политика обратной дискриминации, когда афроамериканцы получают некоторые преимущества при поступлении в университеты и на государственную работу), чтобы ускорить этот процесс, устранило законодательную дискриминацию, но остались две намного более трудно достигаемые задачи: избавиться от бытового расизма (который из вас, кстати, прям прёт) и демаргинализировать огромную афроамериканскую коммьюнити, которая, благодаря открытой дискриминации, десятилетиями жила в своей замкнутой дворово-криминальной субкультуре. Поэтому все эти разговоры о том, что им сейчас даются все возможности, а они сами ими не пользуются – поверхностные рассуждения невежд. В белых городах Советского Союза, а сейчас в России, существуют точно такие же неблагополучные районы малообразованной бедноты, состоящей из пьющих работяг, бывших и будущих сидельцев и других социальных маргиналов, чьи дети фактически обречены повторить судьбу своих родителей, потому что ничего другого в своей жизни они не видели и не знают. Им сложно вырваться из этой матрицы. Путь, который кажется очевидным и простым для вас, для них – задача о числе целочисленных точек в круге. В этом смысле всегда умиляет снобизм и высокомерное “кто им мешает жить по-другому?” людей, никогда не живших в гетто и совершенно не имеющих понятия о том, о чём они так убеждённо и самодовольно рассуждают.

Но процесс, несмотря ни на что, идёт. Все больше афроамериканцев поступает в университеты, получает традиционно “белые” профессии и становится совершенно полноценными членами прогрессивного американского общества. Но это вопрос не одного года и даже не одного десятилетия. Еще живы люди, которые помнят времена, когда чёрные и белые ездили отдельно в автобусах, учились в отдельных школах и не могли жениться. Это кричащее, узаконенное неравенство было устранено совсем недавно и, к слову, по поводу этих тем уже никто и не возмущается, ибо конкретно эти проблемы преодолены. Протестуют по поводу тем, в которых есть реальные, неоспоримые, задокументированные прецеденты злоупотреблений. В частности, как пример, необоснованные убийства белыми полицейскими афроамериканцев. Вам кажется, что police brutality не имеет никаких расовых различий и белых убивают не меньше чёрных? Вполне возможно и, если верить статистике, я даже склонна с этим согласиться. Но ведь это ваш личный выбор – воспринимать регулярный полицейский беспредел как должное (потому что вас лично он же никогда не коснется, вы же все такие приличные люди), не сопротивляться незаконным убийствам полицейскими кого бы то ни было и не протестовать по этому поводу. Только если бы большинство полицейских было афроамериканцами, вы бы точно так же в каждом убийстве белого при задержании видели расовую подоплеку. Это инстинкт ассоциирования себя с людьми, имеющими похожие исходные данные: раса, возраст, пол, профессия – все, что угодно. Остальное – демагогия.

В-третьих, вот эти вот грубые, в лоб, подтасовки фактов таким образом, что протестующие и погромщики как бы оказываются заодно, а протесты и акты насилия и мародёрства – единым действом, опять же свидетельствует о полном непонимании и нежелании принять нормальные эволюционные процессы. Всё тот же совковый приём, которым так активно пользуется и путинская Россия – сначала “у них там негров линчуют”, потом кадры погромов под заголовком “так выглядит в Америке свобода слова и право на протест.” Вот прям не люди, прожившие по 20-30 лет в США, а Первый канал во всей красе. Вы предлагаете отделять единичных недостойно, незаконно, а иногда и преступно ведущих себя полицейских от подавляющего числа их честных коллег, но отказываетесь отделять сотню обычных гопников и грабителей от миллионов людей, вышедших за идею справедливости. И не видите в этом ни малейшего противоречия.

Как непосредственный и пристально следящий за ситуацией свидетель событий, утверждаю, что у нас в Bay area погромы и мародерство происходили исключительно в первые дни протестов, в тёмное время суток, когда обычные подонки имели возможность воспользоваться ситуацией сначала от растерянности, а потом и при прямом попустительстве полиции. После этого активные протесты проходили еще не менее 10-ти дней повсеместно по всей Кремниевой долине и окрестностям – мирно, конструктивно, без инцидентов, с чётко формулировкой повесткой и требованиями, с соблюдением медицинских мер предосторожности и в атмосфере исключительной доброжелательности. И ведь вот какая незадача – результаты всех этих ужасных и ненужных выступлений не заставили себя долго ждать. Во всех крупных городах Америки объявлены реформы полицейской системы. И я говорю не об урезании полицейского бюджета, который явился не более, чем популистской глупостью особо ретивых карьеристов, о котором вы так громогласно возмущаетесь, а о конкретных конструктивных мерах, о которых вы почему-то наоборот молчите: об усовершенствовании подходов отбора сотрудников, об улучшении физической и психологической подготовке, об изменении нормативов и процедур, об усилении контроля и др. О том, что поможет не только афроамериканцам, но и нам с вами – всем гражданским, имеющим шанс оказаться во власти неадекватного копа. А это, поверьте, примерно так же как “от тюрьмы и от сумы…”. Я, являясь совершенно законопослушной гражданкой, имела удовольствие ощутить полицейский беспредел на себе дважды. Evgeniya Baksanova не даст соврать: однажды у нас было совершенно реальное ощущение, что остановивший нашу машину психопат-полицейский сейчас нас пристрелит, спасли ситуацию прибывшие на место другие полицейские, оттащившие его от нас.

Ну, и последнее, чтобы избежать передергиваний и спекуляций. Погромы – плохо. Мародерство – ужасно. Флойд – не ангел. Увольнение журналистов/преподавателей/кого бы то ни было за мнения и высказывания, не совпадающие с истеричными настроениями радикальных BLM-эшников (а далеко не все BLM-supporters такие, просто как любые неадекватные – самые громкие) – недопустимый перегиб. Но всё это, пусть неприятный, но обычный белый шум, на который вы почему-то так легко дали себя отвлечь, пропустив главное. Прям как одна моя российская знакомая, которая идет голосовать за поправки к Конституции, потому что в них про защиту животных сказано, а в остальное она и не вникала…

Юлия Николаев