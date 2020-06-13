Власти Сан-Франциско разрешают некоторым офисным работникам возобновить работу 15 июня

Представители здравоохранения Сан-Франциско опубликовали рекомендации для офисных работников, которые могут вернуться на работу 15 июня.

Согласно этим рекомендациям, посещать офис могут только те работники, которые не имеют возможности работать удаленно, все остальные должны продолжать работать удаленно.

Кроме этого, заполняемость офисов не должна превышать 20% и между работниками должна быть соблюдена социальная дистанция- 6 футов. Если это расстояние невозможно соблюдать, то количество людей в офисе должна быть снижено, чтобы иметь возможность сохранять социальную дистанцию между работниками.