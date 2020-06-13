В штате Вашингтон сторонники отмены закона о программах полового воспитания в школах собрали рекордное количество подписей

В среду члены организации “Родители за безопасные школы” (Parents for Safe School) доставили в офис госсекретаря штата Вашингтон более 266 000 подписей, что более чем вдвое превышает необходимый минимум – для участия в голосовании 2020 года требуется 129 811 действительных подписей. Этот показатель позволяет поставить вопрос об отмене программ полового воспитания на ноябрьском голосовании. Подписи удалось собрать несмотря на приказы о пребывании на дому и ограничения на массовые собрания.

Сбор подписей начался из-за подписанного закона 5395 (SB 5395) в марте 2020 года губернатором и законодательным собранием штата. Противники закона собрали подписи, чтобы поставить SB 5395 в избирательный бюллетень, и выступают за голосование против на референдуме. Голосование против закона на референдуме аннулирует SB 5395 который требует всестороннего просвещения по вопросам сексуального здоровья в государственных школах. Голосование «за» на референдуме позволило бы вступить в силу SB 5395. В настоящее время закон приостановлен в ожидании проверки подписей.

Сторонники закона считают, что “некоторые люди неверно понимают понятие “половое воспитание”. Речь в законе о том, чтобы убедиться, что младшие дети знают, какие прикосновения неуместны, будь то сверстники или взрослые. Речь идет о том, чтобы помочь старшим ученикам распознать оскорбительное или принудительное поведение и сопротивляться ему, научить всех детей уважать разнообразие и не запугивать други”.

Противники закона, например, Католическая конференция штата Вашингтон заявила, что “по закону согласие определяется й как “сознательное и добровольное согласие на участие в сексуальной деятельности как требование перед сексуальной активностью”, это требование не согласуется с церковным учением о том, что сексуальная активность должна сдерживаться для вступления в брак”.