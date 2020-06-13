Ползунки “Baby Lives Matter” уже в продаже на сайте предвыборной кампании Д.Трампа

На сайте предвыборной кампания президента Дональда Трампа предлагаются ползунки для младенцев с надписью “Baby Lives Matter” в стиле логотипа движения “Black Lives Matter”.

На обратной стороне ползунков написано “Trump Pence Keep America great 2020!” Ползунки, выпущенные ограниченным выпуском, стоят $18 за 1 вещь. Есть также ползунки с надписью “Babies for Trump”.

Цель продажи ползунков – подчеркнуть поддержку президента движения против абортов. Дональд Трамп – первый в истории США президент, выступивший на ежегодном марше – протесте в Вашингтоне против прав на аборт.