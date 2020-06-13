В США чаще попадают в больницы из-за коронавируса жители религиозных штатов

Согласно ABC News, в восьми штатах: Аризоне, Арканзасе, Миссисипи, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Южной Каролине и Юте (все занимают места в топ-10 молитвенных штатов) – наблюдается увеличение числа госпитализаций из-за COVID-19. Согласно данным Pew от 2017 года, семь из восьми этих штатов входят в топ-12 по религиозности, а четыре (Миссисипи, Теннесси, Южная Каролина и Арканзас) в пятерку лидеров.

Тем не менее, если есть причинно-следственная связь, трудно объяснить, почему в других религиозных штатах, таких как Алабама и Луизиана, в настоящее время не наблюдается более значительных всплесков госпитализации, и почему в умеренно-религиозной Аризоне число новых случаев COVID-19 увеличивается.

По мнению некоторых наблюдателей, на распространение коронавируса влияет много факторов. Один из них заключается в том, что религиозные штаты являются более политически консервативными, и именно консерваторы требуют открытия экономики практически без ограничений.