Супервайзер округа Плэйсер Кирк Ухлер заявил о бесполезности ношения масок

Кирк Ухлер, супервайзер округа Плэйсер, 4-й избирательный округ, опубликовал на своей страничке на Facebook видео, в котором рассказывает, что лицевые маски бесполезны как для защиты того, кто их носит, так и для защиты окружающих.

Он сравнивает ношение масок с ношением красных ленточек, которое символизирует, что человеку, который их носит, не все равно, что он беспокоиться о больных СПИДом – это никому не помогает, но при этом их все носят. Такая же ситуация и с масками.

По словам Кирка, только маски М95 могут действительно защитить. Остальные маски (сделанные самостоятельно или хирургически голубые маски) затрудняют дыхание, создают благоприятную среду для развития бактерий и вирусов и способствуют распространению респираторных заболеваний, например, таких как грипп.