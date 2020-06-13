В Калифорнии с 19 июня возобновят свою работу массажные кабинеты, маникюрные и тату салоны

Согласно руководству, опубликованному в пятницу, массажные кабинеты, маникюрные и тату салоны могут быть открыты 19 июня с одобрения округов, в которых они находятся. Но введен ряд дополнительных требований: клиенты и работники должны носить лицевые маски; для общих предметов многократного использования требуются строгие методы обработки. Кроме этого, в тату салонах пока нельзя будет делать татуировки рта, носа, а также пирсинг.

Работники маникюрных салонов должны носить защитные экраны или защитные очки, чтобы защитить глаза, и надевать новую пару одноразовых перчаток при работе с каждым клиентом. Салонам даже предлагается рассмотреть возможность размещения пластиковых перегородок с вырезами для рук между работниками и клиентами. Также флаконы с лаком для ногтей не должны демонстрироваться на полке, а вместо этого клиенты должны будут выбирать цвет из палитры, которую нужно каждый раз дезинфицировать. Работники должны после каждого клиента выбрасывать пилочки и другие предметы.

Также свою работу могут возобновить салоны, предоставляющие услуги ухода за лицом, электролиза, массажа, депиляции. Все поверхности, используемые клиентами, должны быть очищены дезинфицирующими средствами больничного качества.