Генерал Милли сожалеет, что пошел к церкви вместе с Трампом

Глава Объединенного комитета начальников штабов назвал это решение «ошибкой», передает Голос Америки.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли назвал «ошибкой» свое решение пойти к церкви св. Иоанна вместе с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными представителями администрации после того, как оттуда силой разогнали мирных демонстрантов.

«Мое присутствие в этот момент в этой обстановке создало впечатление, что вооруженные силы вовлечены во внутреннюю политику, – отметил генерал, выступая перед выпускниками Университета национальной обороны. – Поскольку я являюсь кадровым офицером, это было ошибкой, из которой я извлек урок, и я искренне надеюсь, что мы все извлечем из нее урок».

В последние недели по всей стране прокатилась волна массовых протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией в Миннеаполисе 25 мая.