Верховный суд поддержал защиту гомосексуалов и трансгендеров от дискриминации на работе

Судьи сочли, что на них распространяется закон о запрете дискриминации на рабочем месте, сообщает Голос Америки.

Верховный суд США в понедельник вынес историческое решение в области прав ЛГБТ, постановив, что федеральный закон о запрете дискриминации на рабочем месте распространяется на гомосексуалов и трансгендеров.

Шестью голосами против трех суд постановил, что гомосексуалы и трансгендеры защищены от дискриминации в рамках Статьи 7 Закона о гражданских правах от 1964 года, который запрещает работодателям дискриминировать сотрудников на основании половой принадлежности, расы, цвета кожи, национального происхождения или религиозных убеждений.

Это постановление считается самой крупной победой для ЛГБТ-общины в США с тех пор, как в 2015 году Верховный суд легализовал однополые браки по всей стране.