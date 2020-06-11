Администрация Трампа не хочет продлевать период выплат пособия по безработице

Администрация Трампа выступает против предложения демократов о продлении выплат федерального пособия по безработице, которое составляет 600 долларов в неделю, после июля. Согласно министру труда Юджину Калия, выплата в размере $600 является дополнением к стандартным пособиям по безработице, она больше не нужна, поскольку экономика начинает восстанавливаться. Выплаты $600 заканчиваются 31 июля и демократы предложили план, который предполагает выплату этого пособия до конца года.

Такое заявление последовало после публикации в прошлую пятницу отчета о положении дел на рынке труда. Согласно этому отчету безработица в мае неожиданно упала до 13,3%, т.к. после начала работы некоторых бизнесов на свои рабочие места возвращаются работники и это происходит быстрее, чем предсказывали экономисты. Как заявил министр труда, ожидается, что к концу июля “экономика будет в процессе переоткрытия, поскольку приказы об остановке производства и временном закрытии бизнеса будут отменены и миллионы американцев смогут вернуться на работу”.

Демократы не согласны с таким утверждением, они заявили, что скорее всего современный уровень безработицы, который по-прежнему находится на том же уровне, что и во время Великой депрессии, будет оставаться на исторически высоком уровне в течение лета.