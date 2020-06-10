Полицейский-афроамериканец отказался становиться на колени перед протестующими

С некоторых пор среди протестующих в США появилась традиция отдавать дань уважения, преклонив колено перед представителями чернокожего населения. Люди во многих городах страны становятся на колени перед афроамерикацами с просьбой простить их за угнетение негроидной расы. Сочувствующие представители правоохранительных органов также следуют примеру демонстрантов.

Фото: YouTube

Однако один из чернокожих полицейских из города Хартвелл (штат Джорджия) отказался преклонять колени перед манифестантами, аргументируя свою позицию тем, что преклоняется лишь перед Богом.

“Я склоню колени только перед Богом!” – сказал полицейский во время разговора с протестующими.

Более того, полицейский афроамериканец заявил, что пропустил свой выходной и вышел на патруль для обеспечения безопастности демонстрантов, что, по его мнению, является высшим знаком уважения к простестующим гражданам.

Акции протеста против жестокости полиции проходят во многих американских городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая 2020 года. Погибший во время ареста был похоронен в минувший вторник в г. Хьюстон.