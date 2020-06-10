Немой сурдопереводчик из России переводит пресс-конференции мэра Портленда

25-летний Алекс Рябинин – иммигрант из России, приехал в США, когда ему был 21 год. В настоящее время одна из его работ – сурдопереводчик мэра Портленда Теда Уилера во время городских пресс-конференций. Алекс глухой с рождения, свои переводы он делает с помощью переводчика, который пишет ему, о чем говорят и затем, очень эмоционально жестикулирует, рассказывая глухим зрителям о важных новостях.

Фото: YouTube/OregonLive

Алекс Рябинин говорит, что “для тех, кто родился глухим, их язык является визуальным, их мозг создан для того, чтобы мыслить визуально”. Когда Алекс переводит для публики, он использует большие жесты и мимику, чтобы люди могли уловить все важные моменты в новостях.

Американский язык жестов Алекс начал учить Сиэтле. Когда он освоил язык, знакомые посоветовали его задуматься о том, чтобы стать переводчиком. В Ванкувер он начал переводить в школах, больницах и судах. Также в марте он стал работать с офисом губернатора штата Орегон Кейт Браун в связи с пандемией COVID-19, сообщает Oregon Live. Своей работой Алекс Рябинин хочет помочь другим глухим людям иметь доступ к важной информации и хочет, чтобы окружающие люди осознали, что глухие люди не имеют умственных недостатков.