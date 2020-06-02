Трамп мобилизовал армию для пресечения беспорядков в Вашингтоне

Американский лидер объявил об этом на лужайке Белого дома на фоне разгона демонстрации, передает Голос Америки из Вашингтона.

Президент Дональд Трамп объявил в понедельник вечером, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и солдат военной полиции, чтобы прекратить «беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране».

«Мы прекратим это сейчас. Сегодня я настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах», – заявил президент Трамп.

Он добавил, что мэры городов и губернаторы штатов «должны создать подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них».

Президент также заявил, что он «является союзником всех мирных демонстрантов».

Перед выступлением Трампа в Розовом саду полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации.

После выступления президент Трамп направился в епископальную церковь Святого Иоанна напротив Белого дома, где сфотографировался с Библией в руках.

Для введения армии США в город или штат президент может использовать Закон «О противодействии мятежным действиям» от 1807 года. Губернаторы могут попросить федеральное правительство направить войска для оказания помощи в случаях гражданских беспорядков, таких как массовые протесты. До сих пор ни один губернатор не обратился за подобной помощью.

Губернаторы часто отдают предпочтение силам Национальной гвардии в подобных случаях, потому что могут законно выполнять обязанности правоохранительных органов на территории США, тогда как военнослужащие, находящиеся на действительной службе, не могут делать этого без нарушения Закона «Об ограничении применения федеральных вооруженных сил на территории США» от 1878 года, который запрещает правительству использовать вооруженные силы в качестве правоохранительных органов на территории США.

Вместе с тем, президент может ссылаться на Закон «О противодействии мятежным действиям» для развертывания армии без запроса губернатора. Этим военнослужащим будет разрешено действовать в качестве правоохранительных органов. Для этого президент должен сначала издать Декларацию, чтобы «немедленно приказать мятежникам разойтись и мирно удалиться в свои жилища в течение ограниченного времени».

В прошлом Министерство юстиции США составляло подобные декларации. По данным Службы исследований Конгресса, этот закон неоднократно использовался на протяжении всей истории США, хотя, начиная с эпохи Движения за гражданские права 1960-х, он использовался редко. Так, во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, тогдашний губернатор Калифорнии Пит Уилсон, обратился с подобным ходатайством.

Министерство обороны отказалось комментировать возможность того, что президент может воспользоваться законом от 1807 года.