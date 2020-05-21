Крупная церковь в Калифорнии раздала продукты на $44500 нуждающимся

Rock Church в Южной Калифорнии совместно с местными группами и городом Эль-Кахон раздала продукты питания на сумму более $44500 сотням нуждающимся жителям пригорода Сан-Диего. По данным церкви, в результате этих усилий было распределено 48 000 фунтов продуктов для 445 домохозяйств. Об этом сообщается на YouTube-канале церкви. По информации теленала данные средства были выделены церкви местным правительством.

Фото: YouTube/Rock Church

Продукты были розданы жителям, которые считаются наиболее уязвимыми и подверженными риску заражения COVID-19.

Это не единичный случай помощи от церквей в стране уязвимым категориям населения. Например, церковь Обильная жизнь (Abundant Life Church) из Портленда, штат Орегон, в течение последних трех недель доставила два грузовика продуктов в католическую благотворительную организацию. От католических благотворительных организаций еда распределяется среди нуждающихся семей, в том числе и семей беженцев, сообщает издание Christian Post.

Церковь Новая жизнь (New Life Fellowship Church) в Неошо, штат Миссури, в течение следующих нескольких недель сделает из своей парковки бесплатный продуктовый магазин, сообщает KSN.

По информации Департамента здравоохранения округа Сан-Диего, на 20 мая 6 315 жителей региона заразились коронавирусом.