Сын президента Дональда Трампа заявил, что коронавирус является политическим обманом

Эрик Трамп, сын президента Дональда Трампа, считает, что коронавирус является политическим обманом и он “волшебным образом внезапно исчезнет” после выборов в ноябре.

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Эрик Трамп в интервью Fox News сказал, что Джо Байден и демократы используют пандемию коронавируса, чтобы “навредить Трампу”, чтобы помешать его отцу проводить политические митинги. Также он утверждает, что демократы “пытаются лишить его отца величайшего достояния – что американский народ любит его”.

Эти слова были раскритикованы Кейт Бедингфилд, заместителем руководителя кампании и директором по коммуникациям в кампании Байдена, которая так прокомментировала слова сына президента:

“Почти 90 000 американцев погибли, 1,5 миллиона были инфицированы и 36 миллионов рабочих оказались безработными… если Эрик Трамп заявил, что коронавирус – это политический обман, который «волшебным образом» исчезнет, ​​это просто потрясающе и невероятно безрассудно…”

Напомним, что в самом начале эпидемии сам президент США Дональд Трамп также высказывал такие предположения.