“По просьбам многочисленных православных верующих и благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, епископ Манхэттенский Николай, помолившись за праздничным богослужением в Серафимовском храме-памятнике в Си-Клиффе (Нью-Йорк), совершил молебен с акафистом Божией Матери и воздушный крестный ход с чудотворной иконой Курско-Коренной вокруг Манхэттена, над районами и пригородами Большого Нью-Йорка и графствами Лонг-Айленда”, – сообщает сайт Синода Русской православной церкви заграницей в Нью-Йорке.

Фото: Русская православная церковь заграницей

По словам пресс-службы церкви, митрополита сопровождали настоятель вышеуказанного храма протоиерей Серафим Ган, клирик этой церкви протодиакон Евгений Каллаур и прихожанин Владимир Валентинович Сушко.

В завершение действа епископ церкви “выразил надежду, что Преблагословенная Богородица поможет жителям Нью-Йорка в это непростое время”.

“В связи с эпидемиологической ситуацией и продолжающимися ограничениями, наложенными штатными и городскими властями, Высокопреосвященнейший владыка Иларион и Преосвященный владыка Николай пребывают в Синодальной резиденции Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. Здесь перед древнейшей святыней Русской Церкви ежедневно возносятся молитвы о врачах, медицинских работниках, болящих и о скорейшем избавлении от губительного поветрия”, – передает пресс-служба епатриархата Православной церкви зарубежом.