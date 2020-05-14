ВОЗ предупреждает, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда

Заместитель генерального директора ВОЗ Сумия Сваминатан сказала во время онлайн конференции, организованной Financial Times, что пройдет 4 или 5 лет, чтобы ситуацию с COVID-19 в мире взять под контроль. На точный срок влияют множество факторов: насколько эффективной будет вакцинация, будет ли мутировать вирус, насколько долго продлится карантин в разных странах и т.п.

По словам заместителя генерального директора ВОЗ, с вакциной связано много надежд, но существует немало факторов риска, связанных с ее разработкой, эффективностью, безопасностью, массовым производством и распространением.

Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, допустил, что новый коронавирус может остаться с человечеством навсегда.