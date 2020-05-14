В Нью-Йорке полиция арестовала женщину из-за того, что она была без маски

Происшествие случилось в Бруклине в среду, 13 мая, около полуночи на станции метро “Атлантик Авеню”. По заявлению полиции, поведение 22-летней Калины Розье повлекло ее арест.

Фото: Twitter

На видео, появившемся в Facebook, видно, что женщина кричит и ругается на полицейских, а ее маска спущена на подбородок. По словам сержанта полиции Нью-Йорка, пресс-секретаря департамента Мэри Фрэнсис О’Доннелл, полицейские подошли к женщине и предупредили ее, что она не может войти в метро, если не наденет маску правильно. Она ругалась и и неоднократно отказывалась правильно надеть маску, чтобы та закрывала нос и рот. Кроме этого, Калима Розе замахнулась и ударила офицера рукой, это и повлекло ее арест. Молодой женщине предъявлены обвинения в сопротивлении аресту, хулиганстве и домогательстве.

Mom placed in handcuffs after altercation with #NYPD & #MTA over not fully wearing her mask in #Brooklyn #NYCSubway station. Police say woman wouldn’t listen, but wasn’t arrested and charged, rather taken out of station. Courtesy: Anthony Davis on FB pic.twitter.com/nohs9NpuGj — Dean Meminger (@DeanMeminger) May 13, 2020

Во время этого происшествия с Розье находился ее ребенок, женщина была арестована у него на глазах.