В Лос-Анджелесе жителей обязали носить маски во всех общественных местах

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти издал приказ, обязывающее жителей города носить защитные лицевые маски вне дома.

Приказ поможет в борьбе с COVID-19, чтобы позволить большему количеству людей вернуться на работу и отдых на природе, в то время, как ограничения постепенно ослабляются. Согласно приказу маленькие дети, которые подвержены риску удушья, и людей с ограниченными возможностями освобождены от необходимости носить защитную маску.

Маски должны покрывать рот и нос, их купить или изготовить самостоятельно, важно чистить и обрабатывать их после каждого использования. В качестве масок может быть использованы бандана, шарф, полотенце или куском ткани.

На сайте CDC можно найти информацию о том, как самостоятельно сшить маску. Вы также можете купить маски у местных производителей, продающих лицевые покрытия.

Маски медицинского назначения и маски N95 предназначены для тех, кто в них больше всего нуждается и имеет самый высокий риск заражения – медицинские работники и работники здравоохранения.