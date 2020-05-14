Дональд Трамп хочет мобилизовать военных для распространения потенциальной вакцины против коронавируса

Президент Дональд Трамп в интервью Fox Business сказал: “Мы мобилизуем наши военные и другие силы, но мы мобилизуем наши вооруженные силы на основе того, что у нас есть вакцина”.

В среду президент объявил, что назначил генерала армии Густава Перна главным директором операции “Operation Warp Speed; это программа администрации, нацеленная на быструю разработку вакцин против COVID-19, сообщает The Hill.

В четверг Трамп заявил, что ожидает готовность вакцины к концу 2020 года.

Отмечается, что вакцинация будет добровольной.