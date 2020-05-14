На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовано руководство для общественных и религиозных организаций по планированию, подготовке и реагированию на COVID-19. В этом руководстве есть:

– рекомендации для администраторов и лидеров общественных и религиозных организаций по планированию, подготовке и реагированию на COVID-19,

– контрольный список, с которым нужно сверяться, чтобы защитить здоровье тех, для кого организации служат, и обслуживающего персонала,

– рекомендации по очистке и дезинфекции общественных помещений, рабочих мест, предприятий, школ и домов для повторного открытия,

– раздел с часто задаваемыми вопросами для администраторов и лидеров в общественных и религиозных организаций.

В руководстве подчеркивается, что общественные и религиозные организации должны предпринять шаги, чтобы помочь предотвратить распространение COVID-19 и что они должны пересматривать, обновлять или разрабатывать и реализовывать планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Например, указывается, что если стало известно о человеке с подтвержденным COVID-19 в организации, то нужно немедленно сообщить об этом местным чиновникам здравоохранения, чтобы они проинструктировали по дальнейшим действиям; также сказано о том, как тщательно вымыть и продезинфицировать помещения и пр.

Рекомендуется постоянно поддерживать связь с общиной, но не разглашать имена заболевших.

Администраторы и руководители организаций должны работать в тесном сотрудничестве с местными чиновниками здравоохранения, чтобы принимать решения по продлению закрытия или ограниченного доступа в организацию.

Когда распространение заболевания внутри сообщества минимальное или умеренное, что должно быть подтверждено представителями здравоохранения, то общественные и религиозные организации не должны ослаблять меры по сдерживанию распространения вируса и максимально ограничивать личные собрания, увеличить расстояние между рабочими местами, минимизировать личные контакты для неосновных работников и т.п.; обязательно нужно следить за официальной информацией от Белого Дома и Центров по контролю и профилактике заболеваний.

При существенном распространении вируса внутри общины любые собрания должны быть отменены.