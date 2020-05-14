Мэриленд снимает ограничения на выход из дома

Жители штата должны носить маски в общественных местах и на транспорте, сообщает Голос Америки.

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган объявил об отмене ограничений на выход из дома с 17:00 в пятницу, после того как в штате произошло небольшое двухнедельное снижение числа госпитализаций в связи с пандемией коронавируса.

Хоган сообщил, что вместо этого он издаст рекомендации «Безопаснее дома», которые не будут иметь силу закона. Они позволят возобновить производство, розничную торговлю, работу парикмахерских и богослужения с некоторыми ограничениями.

«Жители Мэриленда больше не обязаны оставаться дома, но им настоятельно рекомендуется оставаться дома, особенно пожилым и более уязвимым, – заявил Хоган. – Если вы можете работать из дома, вам следует делать это и дальше. Вы должны и дальше носить маски в закрытых общественных местах, розничных магазинах и в общественном транспорте».

Ограничения на собрания более 10 человек останутся в силе. Кроме-того, останутся закрытыми предприятия, не оказывающие услуги первостепенной важности.