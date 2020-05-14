Более половины евангелистов доверяют новостям о коронавирусе, если их сообщает президент Трамп

Более половины евангелистов (51,7%) утверждают, что они доверяют новостям о коронавирусе, если их сообщает президент Дональд Трамп. Они гораздо реже доверяют чиновникам здравоохранения, врачам, ученым и эпидемиологам, чем широкой общественности, когда говорят о COVID-19, сообщает исследовательский центр Pew Research.

После президента, вторым источником информации, которому доверяют евангелисты, является национальные новости, на третьем месте – местные новости, на четвертом – представители общественного здравоохранения. Примечательно, что примерно 37% евангелистов считают, что представители общественного здравоохранения преувеличивают серьезность вируса.

По мнению исследователей – эти результаты вполне ожидаемы от людей, которые не признают научные достижения.

Для сравнения, остальные люди больше доверяют информации от чиновников здравоохранения (63,9%) и считают, что СМИ правильно освещают вспышку коронавируса: 42,4% по сравнению с 23,7% среди евангелистов.