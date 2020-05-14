“Я думала, что пришел Иисус Христос, но оказалось, что машина въехала в магазин!”

В редакцию “Славянского Сакраменто” попало видео, снятое в одном из русских продовольственных магазинов в США. На видео виден белого цвета внедорожник марки “Форд”, въехавший в продуктовый магазин, находящийся, по всей видимости, в одном из городов северных штатов.

Как говорит голос за кадром, “русская женщина перепутала педали тормоза с газом, въехала в магазин”, повредив витрину, входную дверь и торговые стеллажи.

“Я была в кухне, я думала, что пришел Иисус Христос, но оказалось, что только машина въехала в магазин!”, – сообщила работница магазина на видео. – Полиция разбирается”.

Просим читателей “Славянского Сакраменто” помочь в индентификации места происшествия.