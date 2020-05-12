Трамп вступился за Илона Маска, игнорирующего распоряжения властей Калифорнии по карантину

За основателя Tesla вступился президент Трамп, призвавший власти Калифорнии «сейчас же» открыть завод во Фремонте, передает Голос Америки.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск игнорирует распоряжения властей Калифорнии, призванные остановить распространение коронавируса, заручившись поддержкой президента Дональда Трампа. Действия Маска вызвали волну критики в соцсетях.

На сторону Маска встал президент Трамп, во вторник утром написавший в Твиттере о том, что власти штата должны разрешить открыть завод Tesla в районе Сан-Франциско, несмотря на распоряжения местного департамента здравоохранения о временном закрытии предприятия.

«Калифорния должна позволить Tesla и Илону Маску открыть завод, СЕЙЧАС ЖЕ. Это можно сделать быстро и безопасно!», – написал президент, присоединившись ко многим из 34 миллионов подписчиков Маска в Твиттере, которые поддерживают действия бизнесмена.

Среди наиболее яростных критиков Маска – Лорена Гонсалес, член законодательного собрания Калифорнии, которая обрушилась на генерального директора Tesla после того, как тот пригрозил перенести все операции компании в Техас или Неваду. Гонсалес заявила, что компания не заботится о безопасности сотрудников и запугивает власти штата.

Калифорнийский завод Tesla открылся в понедельник, несмотря на вероятность того, что власти штата могут арестовать Маска за неподчинение указу о прекращении деятельности в связи с угрозой распространения коронавируса. Завод продолжил работу во вторник. По словам представителя округа Аламеда, компания в понедельник представила подробный план защиты здоровья сотрудников, который сейчас рассматривают в окружном департаменте здравоохранения.

Власти округа считают, что завод Tesla не является критически важным предприятием, и не разрешают компании возобновить деятельность в полной мере. В понедельник департамент здравоохранения Аламеды предупредил, что Tesla нарушает санитарные распоряжения властей округа, выразив надежду на то, что компания будет подчиняться действующему указу «без принудительных мер».

Согласно законодательству, действующему в Калифорнии, нарушителям санитарных приказов грозит штраф в размере до 1000 долларов в день или 90 дней заключения.

Завод компании во Фремонте, находящемся к югу от Сан-Франциско, был закрыт 23 марта. На предприятии работают около 10 тысяч человек.