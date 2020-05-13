Home Видео Врач скорой помощи из Северной Каролины “взрывает” Билла Гейтса ВидеоЗдоровьеИнтересные новостиНовостиПроисшествияСтатьи Врач скорой помощи из Северной Каролины “взрывает” Билла Гейтса May 13, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Интервью с Рашидом Буттаром – известным врачом из Северной Каролины, о запланированной “Пландемии”. Фото: YouTube/NNN ПО ТЕМЕ Россия доставила в США аппараты ИВЛ, возгорание которых, предположительно, привело к гибели 6 пациентов Режим самоизоляции в округе Лос-Анджелес продлится до конца июля Республиканские активисты: “Гэвин Ньюсом должен открыть Калифорнию как можно скорей!”