Новость о том, чтобы выплатить $2000 продолжает развиваться: в пятницу представители демократов – Камала Харрис, Берни Сандерс и Эд Марки – опубликовали “Акт о ежемесячной экономической поддержке”.

Согласно их предложению, американцам, которые зарабатывают менее $120 000 в год, будет выслано $2000 на человека, a супружеские пары будут получать $4000 в месяц и $2000 на ребенка до тех пор, пока пандемия коронавируса не исчезнет.

Как сообщает Fox, предложенный план имеет обратную силу и охватывает период, начиная с марта. К тому же эти деньги будут освобождены от долговых обязательств, т.е. их нельзя будет удерживать за долги и они попадут в кошелек американцев.

В заявлении Сандерса говорится, что “единовременного чека на $1200, который недавно получили многие американцы, недостаточно для того, чтобы заплатить за квартиру, еду на стол и свести концы с концами. Во время этого беспрецедентный кризиса Конгресс несет ответственность за то, чтобы каждая семья рабочего класса в Америке получила экстренный платеж в размере $2000 долларов в месяц на каждого члена семьи”.