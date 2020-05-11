Цветущие калифорнийские маки видны на снимках из космоса

NASA опубликовала снимки со спутников, с которых видны ярко-оранжевые поля цветущих калифорнийских маков в заповеднике мака в долине Антилопы.

Фото: NASA

Цветы расцвели после того, как в Южной Калифорнии выпало значительное количество осадков в марте и апреле. Служащие парка назвали это цветение «неожиданным» сюрпризом из-за дождей в конце сезона.

Хотя многие парки ограничивают доступ посетителей в парк во время карантина COVID-19, люди могут любоваться цветами через онлайн-трансляции. В зависимости от дня или даже часа оранжевые пятна могут измениться.

Обычно маки распускают свои лепестки в солнечные дни, а в ветреные и холодные дни цветы имеют тенденцию закрываться. Кроме цветущих маков на спутниковых снимках можно также увидеть множество других цветов: разновидность маков как кремовые чашечки, незабудки, люпин и желтые голдфилдс (Lasthenia californica разновидность цветущего растения, родственник подсолнечника).