Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил на пресс-конференции в понедельник министерству здравоохранения использовать новые технологии, чтобы помочь Израилю приспособиться к новой жизни после отмены карантина, введенного из-за коронавируса.

Администрация премьер-министра добавила, что его предложение является “идеей, которая может помочь сохранить социальное дистанцирование, и не будет никакого нарушения частной жизни”. Это предложение Биньямина Нетаньяху было раскритиковано экспертами по кибернетике, которые видят в этом угрозу для безопасности.

В частности эксперт по кибернетике Эйлат Мерон сказала, что “если информация о местонахождении детей загружена в интернет, педофил с некоторым компьютерным знанием может проникнуть в систему и выследить их за пределами их школ, преследовать их и распространять информацию на других платформах. Может ли государство взять на себя ответственность за это?”, передает The Jerusalem Post.

Также эксперты видят проблему в принуждении к чипированию и считают, что процесс чипирования детей не будет протестирован заранее, они опасаются, что государство будет использовать информацию, полученную от вживленных датчиков.