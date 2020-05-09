Округ Йоло разрешил работать магазинам одежды и другим ретейлерам

7 мая округ Йоло опубликовал пресс-релиз о внесении изменений в приказ касательно розничных покупок, производства и логистики.

Начиная с 8 мая, округ Йоло разрешает возобновить следующие действия, которые имеют наименьший риск для распространения COVID-19 и соответствуют государственному приказу, при условии, что они 1) следуют руководящим принципам штата и 2) придерживаются строгого требования социального дистанцирования:

– Бесконтактные получение и доставка для предприятий розничной торговли (Curbside pick-up and delivery for retail establishments)- Производство- Логистика и складские операции

Бесконтактные получение и доставка позволяют ритейлерам возобновить работу новом формате, когда клиенты могут делать предварительный заказ, оплатить товары и либо забрать товары за пределами магазина, либо заказать доставку на дом. Услуги таким образом могут оказывать магазины одежды, книжные магазины, обувные магазины, ювелирные магазины, магазины товаров для дома и мебели, магазины спортивных товаров, антикварные магазины, музыкальные магазины, магазины игрушек и магазины цветов.

Все производственные, логистические и складские отрасли также могут возобновить свою деятельность. Предприятия должны следовать установленным руководящим принципам государства, а также соблюдать надлежащие требования социального дистанцирования, доступные на веб-сайте государства. Измененный порядок здравоохранения округа также уточняет рекомендуемые условия ухода за детьми.