Расстроенная из-за карантина посетительница открыла стрельбу в McDonald’s

В среду вечером тридцатидвухлетняя Глоришия Вуди (Gloricia Woody) решила сходить McDonald’s в Оклахома-Сити и очень сильно расстроилась, что зал, где обедают посетители, был закрыт из-за пандемии коронавируса. Свою злость она сорвала на работниках заведения и открыла стрельбу по ним. В результате 3 подростков, работников McDonald’s, получили ранения.

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Конфликт случился, когда Глорошия зашла в лобби ресторана и 18-летняя сотрудница попросили ее уйти, из-за чего между ними возникла потасовка, сообщает полиция. В итоге Глорошия была вынуждена покинуть ресторан, но вскоре вернулась с пистолетом и открыла стрельбу. В результате, 3 молодых работников ресторана были ранены. Сейчас женщина находится под стражей.

Как передает AP, генеральный директор McDonald’s Крис Кемпински сказал, что сотрудники идут на поправку. “То, что вы видите в этой ситуации – это то, что вы видите в самых разных ситуациях по всей стране, а именно – это напряжение в отношении открытия и обеспокоенность людей по этому поводу”, – сказал он.

Перерастание напряженности в насилие уже не в первый раз происходит в стране – на прошлой неделе в Мичигане охранник Flint Family Dollar был смертельно ранен, потому что настаивал, чтобы женщина была в маске, пока находится в магазине.

Примечательно, что в Оклахоме никогда не было приказов об обязательном пребывании дома, но приветствовалось, чтобы бизнесы, не считающиеся первоочередными (essential), практиковали социальную дистанцию в своих заведениях, передает NBC.