Пасторы ищут работу, не имееющую ничего общего с религией

Множество пасторов вынуждены искать работу, т.к. из-за коронавируса церковные службы с личным посещением прихожан приостановились, что привело к существенному сокращению пожертвований. Если прихожане перестают жертвовать, пасторам не платят зарплату. В текущей сложной ситуации американцы вынуждены затягивать свои пояса и они скорее тратят свои деньги на продукты питания, чем на “духовную пищу”, на которой настаивают пасторы и другие служители.

Национальная ассоциация евангелистов опубликовала результаты опроса, который показал, что 22% из 1000 опрошенных церквей сообщили, что пожертвования снизились на 30–50%; почти одна десятая часть опрошенных церквей сообщила, что у них подаяния уменьшились на 75%.

Наблюдатели считают, что возможны 2 пути развития: либо церковные пожертвования со временем вернутся на более или менее прежний уровень, либо финансовые затруднения для церквей останутся постоянными.