Церкви в Калифорнии требуют открытия ко Дню Пятидесятницы

Юридическая компания Tyler & Bursch LLP собирает подписи под петицией “Декларация необходимости для церквей” (“Declaration of Essentiality for Churches”), заявляющей о начале богослужений 31 мая 2020 года.

В этой декларации компания пишет, что “столкнувшись с пандемией COVID-19, руководящие органы на всей территории США приписали христианские церкви и другие конфессии к «необязательному» статусу. Но мы, подписавшие эту декларацию, верим и утверждаем, что собираться вместе в общении и поклонении «необходимо”.

Авторы декларации пишут, что “31 мая 2020 года (1990-я годовщина Дня Пятидесятницы, который в первый раз наступил в 30 году нашей эры) или раньше мы возобновляем корпоративное богослужение, как указано в К Евреям 10: 24-25”.

В тексте декларации указывается, что “будучи служителями Евангелия, мы выполнили приказы руководящих органов прекратить встречаться лично, что было нашей практикой в ​​течение почти 2000 лет после первого Дня Пятидесятницы… Мы стремимся к общественной безопасности и будем следовать разумным руководящим принципам, установленным и применяемым к аналогичным организациям”.

Юристы ссылаются на Первую поправку, которая дает “права на свободное исповедание религии является право собираться и поклоняться”.