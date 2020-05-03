Невероятное зрелище – светящиеся голубые волны на калифорнийском побережье

На прошедших выходных жители Южной Калифорнии могли наблюдать светящиеся голубые волны. Особенно зрелищно они смотрятся в темное время суток. Это явление можно было заметить на всем протяжении от полуострова Калифорния до Лос-Анджелеса.

Фото: Red Tide Luminescense/catalano82

Это свечение вызывается красным приливом или вредоносным цветением водорослей, в результате которого образуются токсины, приводящие к обеднению кислорода в воде или к другим опасным эффектам.

Последствием красных приливов может быть гибель морских и прибрежных видов рыб, птиц, морских млекопитающих и других организмов.