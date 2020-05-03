Влияние коронавируса на мировую экономику, мнение эксперта

Рэй Далио, глобальный макроинвестор рассказал TED о своем видении ситуации с коронавирусом и его влиянии на экономику.

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Он сравнивает коронавирус с цунами, его последствия отразятся на доходах и балансе активов как отдельных людей, так и целых экономик. В этой ситуации важно распознать дыры в доходах и потерях, которые непременно будут, и как иметь дело с ними.

Одно из последствий, которое он видит – это то, что в нынешних условиях у отдельных государств дыры будут очень большими и они вряд ли получат помощь от других стран, т.к. те будут латать свои прорехи. В некотором отношении мир отступит от глобализации.

Рэй Далио, говоря об экономических последствиях коронавируса, часто вспоминает Великую депрессию и находит много сходств.

Текущая ситуация – это определяющий момент для установления нового порядка, новой экономики, изменения капитализма – его реструктуризация. Поэтому важно “делить пирог честно”. Изменение порядка, по его мнению, займет примерно 2 года, деньги по большей части перейдут в цифровой формат.

Поэтому ключевыми качествами сейчас являются адаптивность, изобретательность и креативность – способность учиться (образование- это одна из лучших инвестиций), изобретать, использовать средства для принятия решений сейчас гораздо лучше, чем прежде. Те, кто хорошо адаптируются, станут победителями. Также важно правильно оценивать и понимать причинно-следственную связь.

По словам Рэя Далио, сейчас необходимо изменить продуктивность людей (образование этому очень способствует – производить продуктивность), в том числе и психологическую продуктивность, реструктурировать экономику и финансовую систему. Происходящее сейчас гораздо серьезнее, чем то, что произошло в 2008 году, считает он. “Мы должны понимать важность производительности для нашей жизни, мы должны сосредоточиться на том, чтобы быть более продуктивным”, – убежден инвестор. Причем, говоря “мы”, он имеет ввиду не конкретных людей, а весь мир.

В ближайшие 2 года весь мир будет меняться и реструктурироваться, но “мы справимся”, убежден Рэй Далио.