Жители Калифорнии смогут получать лицензии на брак посредством видеоконференций

На сайте администрации губернатора Гэвина Ньюсома в последний день апреля был размещен приказ о браках. Этот приказ позволяет взрослым жителям во время пандемии COVID-19 получать лицензии на брак посредством видеоконференций, а не лично. Приказ будет действовать в течение следующих 60 дней.

В соответствии с приказом взрослые смогут получить лицензию на вступление в брак по усмотрению местного секретаря в округе с помощью видеоконференций, если оба взрослых находятся в штате Калифорния и могут предъявить удостоверение личности во время видеоконференции. Лицензия может быть выдана по электронной почте.

Кроме этого, взрослые, желающие вступить в брак, могут провести церемонию торжественного заключения брака с помощью видеоконференции, если присутствуют обе стороны, и имеют хотя бы одного свидетеля, который может присоединиться к видеоконференции.