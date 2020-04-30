5 мая в штате Вашингтон откроются парки, но только для местного использования

Департамент по охране рыб и диких животных штата Вашингтон (WDFW) и Комиссия парков и отдыха штата Вашингтон объявили о том, что во вторник, 5 мая, они вновь откроют земли, управляемые штатом, для местного отдыха. Повторное открытие будет распространяться на государственные парки, зоны дикой природы, зоны отдыха и зоны для катания на катерах, сообщается на сайте парков штата.

Центры для посетителей, кемпинги и другие места ночлега останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.

Управляющие земельными ресурсами штата рекомендуют, чтобы люди приходили подготовленными и приносили свои собственные средства для мытья рук, туалетную бумагу и средства индивидуальной защиты, так как в некоторых местах уборные работают в ограниченном режиме. Люди также должны быть готовы изменить планы, если их пункт назначения окажется переполненным или еще не полностью готов к работе.

Также подчеркивается, что сначала нужно проверить, работает ли парк, прежде, чем ехать. Важно, чтобы люди ехали в парки, когда здоровы. Руководство парков настоятельно рекомендует отложить поездку, если у вас есть жар, кашель или одышка.