Возле похоронного бюро в Бруклине обнаружены трейлеры с 100 разлагающихся трупов

После жалоб жителей на неприятный запах тела были обнаружены властями возле похоронного бюро. Свидетели сообщили, что они видели, как тела в мешках в течение нескольких месяцев помещали в грузовики, не оборудованные холодильниками.

Фото: YouTube/Ruptly

Как передает ABC News, их источник в полиции сообщил, что возле похоронной службы Эндрю Т. Клекли на авеню Ютика обнаружено 2 грузовика с трупами, в каждом из них было по 50 тел. Полиция Нью-Йорка перекрыла улицу с целью ее контроля и избежания риска заражения от тел, не хранящихся в соответствующих условиях.

“Перед нами десятки трупов, они находились на улице в трейлерах на протяжение недель”, – в интервью Ruptly сказал местный житель.

Администрация города отправила рефрижераторы для хранения тел, как стало известно о ситуации. Владелец похоронного бюро, возле которого были обнаружены тела, сообщил городским властям, что в бюро перестал работать морозильник. Как известно, руководители похоронных бюро обязаны хранить умерших в соответствующих условиях и соблюдать меры профилактики пока тела не будут захоронены или утилизированы иным способом.