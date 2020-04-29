Фермеры в штате Вашингтон раздают нуждающимся 20,000 фунтов картофеля

Картофель имеет относительно короткий срок годности, поэтому фермеры восточного Вашингтон решили раздать в среду примерно 20,000 фунтов картофеля нуждающимся, сообщает KATU2.

Фермеры Восточного Вашингтона являются основными производителями картофеля для всей страны. Но в связи с приказом об общественном карантине многие рестораны перестали работать, что очень сильно ударило по фермерам, поскольку 90% всех замороженных картофельных продуктов они производят для ресторанах и заведений общественного питания.

“Когда эти места закрылись, перерабатывающие заводы свернули или прекратили свою деятельность. Теперь на хранении находится более 30 миллиардов фунтов картофеля”, – сказала член палаты представителей Мэри Дай, работающая в Комитете сельского развития, сельского хозяйства и природных ресурсов.

По словам телеканала KREM 2 News, фермеры будут раздавать картофель до полной ее раздачи.