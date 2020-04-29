Предприниматель Илон Маск требует “Открыть Америку”

Предприниматель и изобретатель Илон Маск с помощью Твиттера обратился к федеральным властям с просьбой “Открыть Америку”.

Маск считает, что драконовские меры, предпринятые по отношению к американскому обществу следует значительно сузить.

Илон Маск приветствовал намерение губернатора Техаса окончить карантин.

Ранее Маск позволял себе скептические высказывания насчет карантина. Например, он назвал панику по поводу коронавируса «глупой». Однако, несмотря на это, предприниматель распорядился выделить калифорнийским госпиталям тысячи аппаратов ИВЛ.

Напомним, что подавляющее большинство округов штата Калифорния продлили карантин вплоть до конца мая.