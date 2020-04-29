В округе Сакраменто ослабляют ограничения по карантину, введенного в связи с коронавирусом

Власти округа Сакраменто опубликовали распоряжение о послаблении карантинного режима, введенного в конце марта этого года.
Согласно опубликованной на сайте Департамента здравоохранения округа Сакраменто информации, новое распоряжение будет действовать с 1 до 22 мая.
Новое указание позволяет посещать врача для получения медицинской или стоматологической помощи при хронических заболеваний или профилактического осмотра.
Также открываются такие виды спортивного времяпровождения как гольф, стрельбища, теннис, гребля и др. Массовые мероприятия (баскетбол, футбол) в данный момент запрещены.
Просмотры жилых домов для аренды и продажи дома (когда жилец все еще проживает в резиденции) теперь допустимы.
Разрешена продажа еды с фаст-фуд грузовиков.
Также отмечается, что любые виды деятельности обязательно должны сопровождаться дезинфицирующими процедурами и проводится со всеми предосторожностями.
Согласно информации Департамента здравоохранения Сакраменто, в округе зафиксирована 41 смерть от COVID-19, в штате Калифорния – 1 809.
Ранее жители Сакраменто и других городов штата вышли к Капитолию с требованием закончить карантин.