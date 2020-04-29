Полиция Нью-Йорка разогнала людей на похоронах ортодоксального еврейского раввина

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио осудил огромное скопление людей на похоронах ортодоксального еврейского раввина Хаима Мера, который умер от COVID-19, как сообщает The Yeshiva World. Похороны прошли во вторник вечером в Уильямсберге (Бруклин), на которые собрались более 2500 человек, как сообщает местная полиция. Прибывшая полиция попросила присутствовавших людей, не соблюдавших меры безопасности, разойтись, передают сразу несколько новостных изданий. На похоронах никого не арестовали, но выдали 12 повесток.

Фото: YouTube/NBC

Билл де Блазио назвал собрание “абсолютно неприемлемым”, он написал своем твиттере: “Мое послание еврейской общине и всем общинам очень простое: время предупреждений прошло. Я поручил полиции Нью-Йорка немедленно приступить к задержанию или даже аресту тех, кто собирается большими группами. Это все, чтобы остановить эту болезнь и спасти жизни. Точка”.

Tipster says this is the Williamsburg funeral today of Rabbi Chaim Mertz who died from COVID-19 pic.twitter.com/wsTvCrlzpb — Reuven Blau (@ReuvenBlau) April 29, 2020

Это заявление мэра Нью-Йорка вызвало критику со стороны еврейской общины. Некоммерческая организация «Евреи за расовую и экономическую справедливость» назвала его комментарий «неправильным суждением». Организация считает, что мэр “призывает к антисемитским нападениям на евреев”.

Мэр Де Блазио впоследствии извинился, если его слова кого-то обидели, но он не сожалеет о том, что говорил об этих похоронах и считает неприемлемым большое скопление людей в одном месте в условиях пандемии. Он также сказал, что не потерпит никакого антисемитизма, передает ABC.