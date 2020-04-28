58 арестов за нарушение приказов об общественном карантине произведено в Санта-Крузе

Как известно, пандемия коронавируса заставила ввести ряд ограничений по всей стране: в государстве объявлена чрезвычайная ситуация, введен общественный карантин и различные ограничительные меры, в Калифорнии в некоторых округах ношение лицевых масок в общественных местах объявлено строго обязательным.

Фото: Santa Cruz Police

За исполнением приказов властей следит полиция и применяет различные меры по борьбе с нарушителями. Но степень реагирования представителей правопорядка на нарушения по всему штату отличается: в некоторых местах штрафуют, где-то даже арестовывают, а где-то просто проводят разъяснительную беседу.

Отдел расследований NBC запросил данные у 15 правоохранительных органов региона о принудительном исполнении, касающегося приказа об общественном карантине, о назначении штрафов и т.п. бы. В итоге NBC пришли к выводу, что за редкими исключениями жители штата соблюдают приказы добровольно, представители правопорядка чаще всего обходятся разъяснительными беседами.

Но были и особенности в каждом округе. Так, например, управление шерифа округа Аламеда создало горячую линию и веб-сайт для жалоб на нарушителей приказов, в итоге шериф округа получил 2155 жалоб.

А в округе Санта-Круз правоохранительные органы заняли более жесткую позицию. Как результат, округ лидировал по количеству выписанных штрафов и арестов среди округов района залива: 58 арестов, 256 штрафов за нарушение приказов властей об общественном карантине.

Похожую ситуацию журналисты наблюдают в Сан-Хосе, где, как сообщает телеканал CBS, десятки бизнесов и предприятий получили предупреждения от местных правооранителей.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о задержании 7 граждан, которые проигнорировали условия карантина и собрались в группу рядом с магазином 7-Eleven. Каждый нарушитель получил по $1 000 штрафа, передает местная полиция.