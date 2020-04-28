Мировая пресса утверждает, что наступает время, когда нашу планету постигнут Казни Египетские. Похоже, 2020 год обещает быть непростым не только в связи с пандемией коронавируса: в Европе и Америке набирает обороты засуха, в бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис, богатым странам угрожают природные катаклизмы: наводнения, неурожай и сезон ураганов.

Некоторые сравнивают происходящее с 10 казнями египетскими, из которых уже происходят нашествие саранчи Африке и смерть первенцев (аборты), и это только начало…

COVID-19 изменил жизнь на всей планете, но глобальное потепление, возникшее задолго до коронавируса, никуда не делось, именно из-за него происходят природные катаклизмы, считают ученые.

BBC опубликовала интересный материал про коронавирус и происходящие природные катаклизмы, отмечая, что за коронавирусом последуют потоп, засуха и голод.

В настоящее время ресурсы всех стран направлены на борьбу с COVID-19, поэтому сложно будет справиться с одновременными климатическими происшествиями – ресурсы ведь оскудевают: бюджеты порядочно израсходованы борьбой с последствиями от коронавируса, бизнес встал и т.п. И если во время пандемии вдруг случится природное происшествие вроде разрушительного смерча или потопа, то есть риск, что с ситуацией уже будет не справиться.

Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли американского National Centers for Environmental Information (NCEI), в марте 2020 года планета рекордно нагрелась. А чем теплее океан, тем мощнее образующиеся в нем ураганы. Кроме этого, над перегретыми океанами льет гораздо больше, чем над прохладной сушей, это приводит к тому, что суша остается без дождей и появляется засуха.

Ураганы наиболее опасны для США, которые больше всех пострадали от коронавируса, сезон ураганов не за горами – он начинается в июне.

Как пишет Алексей Калмыков из BBC, ученые предупреждают, что глобальное потепление опасно тем, что оно вызывает сбои у привычных природных явлений: это значит, что жара становится невыносимее, холода – суровее, ветер оборачивается ураганом, а дождь – потопом.

Что же сейчас происходит в мире?

В Европе очень мало дождей с начала года, европейские фермеры бьют тревогу из-за того, что земли высыхают, создается риск для будущего урожая; все меньше мест остается для выпаса домашнего скота.

В США серьезная засуха наблюдается во многих штатах: в Техасе, Калифорнии и Орегоне, а также в южных штатах у мексиканской границы, в центре и на северо-западе: от Алабамы до Вашингтона.

Однако, эксперты считают, что еще рано говорить об ущербе урожаю. Но коронавирус внес свою лепту – в мире возможен продовольственный кризис. Но проблема будет в избытке еды, потому что логистика нарушена, перевозки резко сократились, поэтому проблема в том, как собрать еду и развезти по магазинам.

В итоге три десятка бедных стран в этом году могут столкнуться с масштабным голодом – люди будут умирать десятками и сотнями тысяч.

Кроме вируса, природных катаклизмов в мире происходит нашествие саранчи, пишет The Guardian. Прожорливые твари вылупились в Йемене в библейских масштабах благодаря теплой и дождливой зиме”, пишет корреспондент BBC; саранча буйствует в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии. Она сметает все зеленые побеги на своем пути, а сейчас как раз сезон, кода всходят посевы. Поэтому урожай этого года остается под большим вопросом.

Всемирный банк назвал нашествие саранчи самым страшным за поколение – и это еще до того, как в полной мере проявилась его вторая, еще более масштабная волна. Тучи саранчи вызревают в Кении, Эфиопии и Иране.