Когда закончится COVID-19?

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна ( Singapore University of Technology and Design, SUTD) запустили сайт, на котором можно отслеживать прогнозы касательно сроков окончания пандемии коронавируса. Расчеты делаются с помощью искусственного интеллекта.

Расчеты основаны на SIR (susceptible-infected-recovered)-модели, с помощью которой ученые предсказывают развитие различных эпидемий. Эта модель прогнозирует стандартное течение инфекционной болезни на основе информации о количестве подтвержденных случаев заболевания. Прогнозы ежедневно обновляются с учетом последних данных, учитывая быстро меняющуюся ситуацию, ученые используют данные с сайта Our World in Data.

На сайте университета подчеркивается, что его “содержание служит только для образовательных и исследовательских целей и может содержать ошибки. Модель и данные не соответствуют сложным, развивающимся и разнородным реалиям разных стран. Предсказания неточны по своей природе. Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, и его следует избегать”.

Итак, по мнению ученых из университета, в США COVID-19 закончится на 97% примерно 14 мая, 100% – примерно 4 сентября.ПОдробнее прогноз по странам можно посмотреть здесь. Ну что же, посмотрим, насколько искусственный интеллект точен в своих подсчетах.