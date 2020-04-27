Магазины могут столкнуться с нехваткой мясопродуктов

Мясоперерабатывающие предприятия вынуждены временно приостанавливают свою деятельность из-за того, что у тысячи их сотрудников по всей стране подтвердился коронавирус, передают несколько новостных изданий.

Объединенный профсоюз работников пищевой промышленности и торговли, в который входит более 250,000 работников мясоперерабатывающей и пищевой промышленности, заявил в четверг, что по крайней мере 13 перерабатывающих предприятий были закрыты за последние 2 месяца. По данным Департамента сельского хозяйства США, переработка говядины снизилась на 27%, свинины – почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Такие крупные компании, как Smithfield Foods в Су-Фолс (Южная Дакота), JBS (Миннесота), и Tyson Fresh Foods (Айова), занимающиеся переработкой свинины, временно приостановили свои производства. Генеральный директор Smithfield Foods Кен Салливан считает, что приостановка предприятий создаст волновой эффект, который коснется полок магазинов, т.е. в конечном итоге и потребителей.

Как сообщает CNN, эксперты предупреждают, что производство в нынешних условиях скорее всего будет продолжаться, но будет нестабильным до тех пор, пока вспышки Covid-19 поражают предприятия.

Специалисты также считают, что люди вряд ли столкнуться с пустыми полками в мясных отделах, т.к. цепочка не нарушена, поставки продовольствия в стране не находятся в кризисе; просто будет меньше разнообразия. Иными словами, продовольственного кризиса не ожидается, мясо и мясная продукция в магазинах будет, но найти полюбившийся определенный бренд не всегда получится.

Ранее сообщалось о том, что в связи с нехваткой персонала компания Delmarva Poultry Industry Inc планирует сократить поголовье кур на птицефермах в штатах Мэриленд и Делавэр на два миллиона.