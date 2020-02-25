Home Видео Калифорния. 7 причин сюда не переезжать ВидеоНовостиЖизньИнтересные новостиСтатьиЭксклюзив Калифорния. 7 причин сюда не переезжать Feb 25, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Магазины Калифорнии хотят обязать иметь «гендерно нейтральные» отделы В Калифорнии хотят ввести безусловный базовый доход Калифорнийский город отказался принимать пациентов с подозрением на коронавирус Университет Калифорнии предоставит бесплатное обучение Дорожная полиция Калифорнии предлагает бесплатные уроки безопасного вождения Видеоблогер Денис Разин рассказал о минусах жизни в Калифорнии.