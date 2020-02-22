Газета The Washington Post сообщила, что официальные лица США предупредили сенатора-демократа Берни Сандерса, участвующего в борьбе за президентство, что Россия пытается помочь его избирательной кампании. Об этом же были проинформированы президент США Дональд Трамп и законодатели.

Газета распространила эту информацию со ссылкой на анонимные источники. Неизвестно, в какой форме должна была быть направлена российская помощь, сообщает Голос Америки.

Сенатор Берни Сандерс распространил заявление, в котором, в частности, говорится: «В отличии от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина добрым другом. Он бандит-автократ, пытающийся уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, русские пытаются подорвать американскую демократию. В отличии от нынешнего президента, я твердо выступаю против их попыток, а также (попыток) любой другой иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы».

Агентство Reuters сообщило, что социальная сеть Facebook не обнаружила попыток России помочь кампании Сандерса. Однако позднее компания Facebook отозвала ранее сделанное заявление и отказалась комментировать эту тему.

Кремль отрицает информацию о вмешательстве России в американские выборы

В Кремле назвали «параноидальными» заявления американской разведки о том, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию 2020 года и пытается подкрепить шансы на переизбрание президента Дональда Трампа.

В четверг знакомый с ситуацией источник рассказал СМИ США, что представители американской разведки на прошлой неделе сказали американским законодателям, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию в стремлении поставить под сомнение честность голосования и способствовать переизбранию Трампа.

«Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», – сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.